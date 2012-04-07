Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Манджукич 61
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 22
Гюндоган 49
Левандовски 90
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Треш
Кристиан Треш
80
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Жозуэ
Жозуэ
54
0
Манджукич
Марио Манджукич
61'
61'
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
46
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Русс
Марко Русс
0
Виейринья
Виейринья
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Сио
Джованни Сио
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Перишич
Иван Перишич
69
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
49'
49'
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
81
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
87
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90'
22'
90', 22'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Бендер
Свен Бендер
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос