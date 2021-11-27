Вольфсбург - Боруссия: 27 ноября 2021 смотреть онлайн

Вольфсбург
Вольфсбург
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Вольфсбург - Боруссия: 27 ноября 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
27 нояб. 2021, -:- МСК
27.11.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 1
Боруссия
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0
Боруссия
1
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0
Вольфсбург
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
3
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1
Боруссия
5
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5
Вольфсбург
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1 : 2
Боруссия
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1
Боруссия
2
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1
Вольфсбург
3
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2
Вольфсбург
2
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Вольфсбург
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2
Вольфсбург
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 3
Боруссия
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3
Боруссия
3
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2 : 3
Вольфсбург
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
3

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