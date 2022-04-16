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Боруссия VS Вольфсбург
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Боруссия - Вольфсбург: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Вольфсбург: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
16 апр. 2022, -:- МСК
16.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
6
Отавио
Пауло Отавио
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
4
Лакруа
Максенс Лакруа
19
Мбабу
Кевин Мбабу
20
Баку
Боте Баку
7
Брекало
Йосип Брекало
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
17
Филипп
Максимилиан Филипп
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
Запасные
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
31
Герхардт
Янник Герхардт
-
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
35
Lino Kasten
Lino Kasten
-
30
Niklas Klinger
Niklas Klinger
-
Главный тренер
Оливер Глазнер
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 1
Боруссия
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
0
Боруссия
1
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:00
Боруссия
0
Вольфсбург
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
3
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Вольфсбург
1
Боруссия
5
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
16:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
16:30
Боруссия
5
Вольфсбург
1
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:30
Вольфсбург
1 : 2
Боруссия
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:30
Вольфсбург
1
Боруссия
2
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:00
Боруссия
1
Вольфсбург
3
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Боруссия
2
Вольфсбург
2
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:30
Боруссия
2 : 1
Вольфсбург
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:30
Боруссия
2
Вольфсбург
1
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 3
Боруссия
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Вольфсбург
3
Боруссия
3
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
17:30
Боруссия
2 : 3
Вольфсбург
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
3
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Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
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вчера, 14:21
Ван Боммел – новый тренер «Вольфсбурга». Он 2 года был без работы
02 июня, 15:24
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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