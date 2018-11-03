Вольфсбург - Боруссия: 03 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1

Вольфсбург - Боруссия: 03 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 27
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2018, 17:30 МСК
3.11.2018, 17:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
90
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
3
Верхаг
Пол Верхаг
-
31
Кнохе
Робин Кнохе
-
17
Удуохай
Феликс Удуохай
-
10
Малли
Юнус Малли
-
8
Штеффен
Ренато Штеффен
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
11
Ройс
Марко Ройс
27'
27'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
15
Тольян
Джереми Тольян
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-

События

Матч окончен 0:1
33'
Желтая карточка
Дан-Аксель Загаду
33'
Желтая карточка
Томас Делэни
27'
ГОЛ! 0:1
Марко Ройс

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 1
Боруссия
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0
Боруссия
1
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0
Вольфсбург
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
3
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1
Боруссия
5
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5
Вольфсбург
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1 : 2
Боруссия
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1
Боруссия
2
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1
Вольфсбург
3
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2
Вольфсбург
2
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Вольфсбург
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2
Вольфсбург
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 3
Боруссия
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3
Боруссия
3
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2 : 3
Вольфсбург
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
3
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 3
Боруссия
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
1
Боруссия
3

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09