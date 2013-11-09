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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 54
Олич 69
2:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 45
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
9 нояб. 2013, 17:30 МСК
9.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
54'
54'
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
89
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
85
0
Олич
Ивица Олич
69'
69'
79
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Дост
Бас Дост
0
Кучке
Стефан Кучке
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
41
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
45'
45'
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
77
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
76
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кель
Себастьян Кель
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Дукщ
Марвин Дукщ