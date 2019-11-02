Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Азар 52
Геррейру 58
Гетце 88
3:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
2 нояб. 2019, 17:30 МСК
2.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
35
Хитц
Марвин Хитц
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
23
Азар
Торган Азар
52'
52'
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
58'
58'
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
28
Витсель
Аксель Витсель
10
Гетце
Марио Гетце
88'
6
Делэни
Томас Делэни
14
Шульц
Нико Шульц
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
7
Санчо
Джейдон Санчо
9
Алькасер
Пако Алькасер
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
12
Перван
Павао Перван
90
2
Вилльям
Вилльям
90
22
Нмеча
Лукас Нмеча
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
31
Кнохе
Робин Кнохе
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай