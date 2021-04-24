Вольфсбург - Боруссия: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Вольфсбург
Вольфсбург
-:-

Вольфсбург - Боруссия: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
4
Лакруа
Максенс Лакруа
19
Мбабу
Кевин Мбабу
20
Баку
Боте Баку
7
Брекало
Йосип Брекало
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
31
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
17
Филипп
Максимилиан Филипп
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
21
Бялек
Бартош Бялек
-
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 1
Боруссия
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0
Боруссия
1
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0
Вольфсбург
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
3
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1
Боруссия
5
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5
Вольфсбург
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1 : 2
Боруссия
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1
Боруссия
2
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1
Вольфсбург
3
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2
Вольфсбург
2
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Вольфсбург
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2
Вольфсбург
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 3
Боруссия
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3
Боруссия
3
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2 : 3
Вольфсбург
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
3
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 3
Боруссия
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
1
Боруссия
3

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
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Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09