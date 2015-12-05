Вольфсбург - Боруссия: 05 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
1:2

Вольфсбург - Боруссия: 05 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
5 дек. 2015, 20:30 МСК
5.12.2015, 20:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Виейринья
Виейринья
90
25
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
5
Клозе
Тимм Клозе
90
17
Шюррле
Андре Шюррле
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
45
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
57
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
28
Кастелс
Коэн Кастелс
-
4
Шефер
Марсель Шефер
-
0
Треш
Кристиан Треш
33
24
Юнг
Себастьян Юнг
-
31
Кнохе
Робин Кнохе
-
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
-
12
Дост
Бас Дост
45
Боруссия
мин
0
Ройс
Марко Ройс
90
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
82
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
6
Бендер
Свен Бендер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
55
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
82
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
-
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
8
35
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
0
Кагава
Синдзи Кагава
35
7
Хофманн
Йонас Хофманн
8
9
Янузай
Аднан Янузай
-
20
Рамос
Адриан Рамос
-

События

Матч окончен 1:2
82'
Замена
Йонас Хофманн
Пьер-Эмерик Обамеянг
82'
Замена
Пак Чжу-Ху
Гонсало Кастро
Замена
Кристиан Треш
Даниэл Калиджиури
57'
55'
Замена
Синдзи Кагава
Илкай Гюндоган
Замена
Бас Дост
Джошуа Гилавоги
45'

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 1
Боруссия
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
0
Боруссия
1
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0
Вольфсбург
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
0
Боруссия
3
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3
Вольфсбург
0
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Вольфсбург
1
Боруссия
5
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Вольфсбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Боруссия
5
Вольфсбург
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1 : 2
Боруссия
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:30
Вольфсбург
1
Боруссия
2
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1
Вольфсбург
3
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
2
Вольфсбург
2
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2
Вольфсбург
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Вольфсбург
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Боруссия
2
Вольфсбург
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2
Боруссия
1
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 3
Боруссия
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вольфсбург
3
Боруссия
3
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2 : 3
Вольфсбург
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Боруссия
2
Вольфсбург
3
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 3
Боруссия
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
1
Боруссия
3

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
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#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
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Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09