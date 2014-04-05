Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 51
Ройс 77
2:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 34
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
5 апр. 2014, 19:30 МСК
5.04.2014, 19:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
77'
77'
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
46
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
76
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
46
0
Левандовски
Роберт Левандовски
51'
51'
90
Запасные
0
Аломерович
Златан Аломерович
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Вольфсбург
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Треш
Кристиан Треш
69
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Маланда
Жуниор Маланда
79
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Олич
Ивица Олич
34'
34'
90
Запасные
0
Древес
Патрик Древес
0
Окс
Патрик Окс
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Полак
Ян Полак
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Кучке
Стефан Кучке