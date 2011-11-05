Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 12
Кагава 45
Бендер 61
Левандовски 66
Гетце 78
5:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Глеб 60
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
5 нояб. 2011, 17:30 МСК
5.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
46
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
61'
61'
90
0
Гетце
Марио Гетце
12'
78'
12', 78'
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
45'
45'
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
71
0
Левандовски
Роберт Левандовски
66'
66'
74
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Кель
Себастьян Кель
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Перишич
Иван Перишич
0
Барриос
Лукас Барриос
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Крис
Крис
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Полак
Ян Полак
40
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Окс
Патрик Окс
56
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Русс
Марко Русс
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Глеб
Александр Глеб
60'
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Хельмес
Патрик Хельмес
0
Юнссон
Расмус Юнссон