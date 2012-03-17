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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 8
1:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
17 марта 2012, 17:30 МСК
17.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
74
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
74
0
Кагава
Синдзи Кагава
8'
8'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
63
0
Предль
Себастьян Предль
56
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Трибулл
Том Трибулл
76
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Ти
Леннарт Ти
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг