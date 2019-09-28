Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 9
Ройс 41
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Рашица 7
Фридль 55
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
28 сент. 2019, 19:30 МСК
28.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
11
Ройс
Марко Ройс
41'
41'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
9'
9'
90
23
Азар
Торган Азар
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
18
Балерди
Леонардо Балерди
6
Делэни
Томас Делэни
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
9
Алькасер
Пако Алькасер
19
Брандт
Юлиан Брандт
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
7'
7'
90
32
Фридль
Марко Фридль
55'
55'
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
13
Велькович
Милош Велькович
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
39
Голлер
Бенжамин Голлер
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн