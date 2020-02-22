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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Загаду 52
Холанд 66
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
22 февр. 2020, 17:30 МСК
22.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
9
Зелке
Дави Зелке
90
8
Осако
Юя Осако
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
32
Фридль
Марко Фридль
17
Шахин
Нури Шахин
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
52'
52'
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
27
Джан
Эмре Джан
90
23
Азар
Торган Азар
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
66'
66'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
32
Рейна
Джованни Рейна
19
Брандт
Юлиан Брандт