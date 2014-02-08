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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Айчичек 89
1:5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 26
Мхитарян 41
Фридрих 48
Мхитарян 62
Левандовски 85
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
8 февр. 2014, 17:30 МСК
8.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
55
0
Хант
Аарон Хант
79
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
55
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Айчичек
Левент Айчичек
89'
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
48'
48'
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
62'
41'
62', 41'
90
0
Бендер
Свен Бендер
65
0
Ройс
Марко Ройс
65
0
Левандовски
Роберт Левандовски
85'
26'
85', 26'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
77
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Кель
Себастьян Кель
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Дукщ
Марвин Дукщ