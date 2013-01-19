Матч завершен
Вердер
Бремен
0:5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 9
Гетце 19
Сантана 48
Левандовски 81
Блащиковски 85
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2013, 20:30 МСК
19.01.2013, 20:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
54
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
78
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
70
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Павлович
Матео Павлович
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Акпала
Джозеф Акпала
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
48'
48'
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
83
0
Ройс
Марко Ройс
9'
9'
71
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
19'
19'
76
0
Левандовски
Роберт Левандовски
81'
81'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Бендер
Свен Бендер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Шахин
Нури Шахин
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
85'
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер