Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 55
1:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
23 авг. 2013, 21:30 МСК
23.08.2013, 21:30 МСК
пятница
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
88
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
81
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
68
0
Левандовски
Роберт Левандовски
55'
55'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Бендер
Свен Бендер
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
76
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
66
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
66
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Ди Санто
Франко Ди Санто