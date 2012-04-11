Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 77
1:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
74
0
Кагава
Синдзи Кагава
74
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
89
0
Левандовски
Роберт Левандовски
77'
77'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
61
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Гомес
Марио Гомес
75
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич