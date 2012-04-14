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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 9
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 16
Кель 62
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
14 апр. 2012, 16:30 МСК
14.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
84
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
66
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
68
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
9'
9'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Матип
Жоэль Матип
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
16'
16'
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
89
0
Бендер
Свен Бендер
46
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
79
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Кель
Себастьян Кель
62'
0
Перишич
Иван Перишич
0
Гетце
Марио Гетце
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос