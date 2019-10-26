Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
26
Сане
Салиф Сане
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
Запасные
5
Настасич
Матия Настасич
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
28
Шепф
Алессандро Шепф
7
Ут
Марк Ут
9
Раман
Бенито Раман
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
35
Хитц
Марвин Хитц
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
Запасные
40
Эльшлегель
Эрик Эльшлегель
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
14
Шульц
Нико Шульц
23
Азар
Торган Азар
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
19
Брандт
Юлиан Брандт