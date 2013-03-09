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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 12
Хунтелаар 35
2:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 59
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
9 марта 2013, 17:30 МСК
9.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
73
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
12'
12'
82
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
35'
35'
54
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Майер
Макс Майер
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Пукки
Теему Пукки
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
46
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
46
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
76
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
59'
59'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Шахин
Нури Шахин
0
Ройс
Марко Ройс
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер