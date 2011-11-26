Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 15
Сантана 62
2:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
26 нояб. 2011, 17:30 МСК
26.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
62'
62'
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гетце
Марио Гетце
89
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
87
0
Левандовски
Роберт Левандовски
15'
15'
90
0
Барриос
Лукас Барриос
80
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Кагава
Синдзи Кагава
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
54
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
78
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Холтби
Льюис Холтби
83
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки