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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
25 марта 2014, 22:00 МСК
25.03.2014, 22:00 МСК
вторник
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
87
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
79
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Айхан
Каан Айхан
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
77
0
Горецка
Леон Горецка
85
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Эрдманн
Дэннис Эрдманн
0
Макс
Филипп Макс
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Соботтка
Марсель Соботтка
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Салаи
Адам Салаи