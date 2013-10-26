Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майер 62
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 14
Шахин 51
Блащиковски 74
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
26 окт. 2013, 16:30 МСК
26.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
61
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
76
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
82
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
0
Майер
Макс Майер
62'
0
Горецка
Леон Горецка
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
46
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
51'
51'
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
89
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
14'
14'
71
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
74'
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер