Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 55
1:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Афеллай 14
Хегер 48
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
20 окт. 2012, 16:30 МСК
20.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
54
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
89
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Перишич
Иван Перишич
52
0
Левандовски
Роберт Левандовски
55'
55'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Холтби
Льюис Холтби
86
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
14'
14'
90
0
Хегер
Марко Хегер
48'
48'
79
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
70
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки