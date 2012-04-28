Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Сантана 16
Де Вит 49
2:5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Барриос 18
Барриос 26
Гетце 33
Барриос 55
Перишич 76
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Вутен
Эндрю Вутен
90
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
40
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
49'
49'
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
78
0
Шахан
Олкай Шахан
64
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
Запасные
0
Мюллер
Мариус Мюллер
0
Яхья
Антар Яхья
0
Йессен
Леон Йессен
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Лев
Крис Лев
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
16'
16'
90
0
Овомойела
Патрик Овомойела
90
0
Перишич
Иван Перишич
76'
76'
90
0
Кель
Себастьян Кель
64
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
33'
33'
77
0
Барриос
Лукас Барриос
55'
26'
18'
55', 26', 18'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
65
Запасные
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Кринге
Флориан Кринге
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Кагава
Синдзи Кагава
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер