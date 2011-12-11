Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 27
1:1
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Шахан 60
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
11 дек. 2011, 17:30 МСК
11.12.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
78
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Да Силва
Антонио Да Силва
73
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
27'
27'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
66
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Лев
Крис Лев
0
Перишич
Иван Перишич
0
Гетце
Марио Гетце
0
Бакалорж
Марвин Бакалорж
0
Зидан
Мохаммед Зидан
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
83
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
60'
60'
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
51
0
Куемаха
Дорже Куемаха
78
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Йессен
Леон Йессен
0
Амедик
Мартин Амедик
0
Пецос
Танос Пецос
0
Вальх
Клеменс Вальх
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Немец
Адам Немец