Матч завершен
Герта
Берлин
0:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гросскройц 66
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
74
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
63
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Ронни
Ронни
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Джуричин
Марко Джуричин
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
79
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
46
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
66'
66'
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Барриос
Лукас Барриос
77
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер