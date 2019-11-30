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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Герта
Берлин
Дарида 34
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 15
Азар 17
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
30 нояб. 2019, 17:30 МСК
30.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
1
Крафт
Томас Крафт
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
6
Дарида
Владимир Дарида
34'
34'
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
25
Торунарига
Джордан Торунарига
23
Майер
Арне Майер
16
Дилросун
Явайро Дилросун
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
14
Кепке
Паскаль Кепке
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
23
Азар
Торган Азар
17'
17'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
15'
15'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд