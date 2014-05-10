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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Герта
Берлин
0:4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 41
Йойич 44
Левандовски 81
Мхитарян 82
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Герта
мин
1
Крафт
Томас Крафт
90
8
Ндженг
Марсель Ндженг
90
34
Мухтар
Хани Мухтар
90
3
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
64
7
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
58
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
13
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
34
26
Шульц
Нико Шульц
90
33
Вагнер
Сандро Вагнер
90
Запасные
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
6
Янкер
Кристоф Янкер
23
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
10
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
18
Нимайер
Петер Нимайер
20
Рамос
Адриан Рамос
11
Аллагуи
Сами Аллагуи
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
56
2
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
18
Шахин
Нури Шахин
46
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
82'
82'
90
11
Ройс
Марко Ройс
70
14
Йойич
Милош Йойич
44'
44'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
41'
81'
41', 81'
90
Запасные
20
Лангерак
Митчелл Лангерак
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
37
Дурм
Эрик Дурм
21
Кирх
Оливер Кирх
7
Хофманн
Йонас Хофманн
23
Шибер
Юлиан Шибер
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг