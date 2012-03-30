Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 33
Блащиковски 49
Хуммельс 81
Перишич 87
4:4
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 71
Шибер 77
Шибер 79
Гентнер 90
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
30 марта 2012, 21:30 МСК
30.03.2012, 21:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
81'
81'
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
79
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
67
0
Кагава
Синдзи Кагава
33'
33'
81
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
49'
49'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Бендер
Свен Бендер
0
Лев
Крис Лев
0
Перишич
Иван Перишич
87'
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Бока
Артур Бока
61
0
Шибер
Юлиан Шибер
79'
77'
79', 77'
84
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
70
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
71'
71'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Таски
Сердар Таски
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Ба
Мамаду Ба
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90'
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Траоре
Ибрахима Траоре