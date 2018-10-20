Штутгарт - Боруссия: 20 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:4

Штутгарт - Боруссия: 20 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 3
Ройс 23
Алькасер 25
Филипп 85
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
20 окт. 2018, 16:30 МСК
20.10.2018, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Штутгарт
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
2
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
7
Маффео
Пабло Маффео
90
21
Павар
Бенжамен Павар
90
8
Кастро
Гонсало Кастро
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
17
Томми
Эрик Томми
90
6
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
27
Гомес
Марио Гомес
90
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
90
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
32
Бек
Андреас Бек
-
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
-
31
Озкан
Беркай Озкан
-
19
Аколо
Чадрак Аколо
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
11
Ройс
Марко Ройс
23'
23'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
3'
3'
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
25'
25'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
85'
-

События

Матч окончен 0:4
85'
ГОЛ! 0:4
Максимилиан Филипп
25'
ГОЛ! 0:3
Пако Алькасер
23'
ГОЛ! 0:2
Марко Ройс
3'
ГОЛ! 0:1
Джейдон Санчо

Прошлые матчи

12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 5
Штутгарт
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1
Штутгарт
5
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Штутгарт
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Штутгарт
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Штутгарт
0 : 4
Боруссия
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Штутгарт
0
Боруссия
4
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Боруссия
3
Штутгарт
0
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 22:30
Штутгарт
2 : 1
Боруссия
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 22:30
Штутгарт
2
Боруссия
1
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
0 : 3
Боруссия
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
0
Боруссия
3
09.02.2016 09 февр. 2016 вт 22:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
09.02.2016 09 февр. 2016 вт 22:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:30
Боруссия
4 : 1
Штутгарт
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:30
Боруссия
4
Штутгарт
1
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Боруссия
2
Штутгарт
2
29.03.2014 29 марта 2014 сб 17:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
29.03.2014 29 марта 2014 сб 17:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:30
Боруссия
6 : 1
Штутгарт
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:30
Боруссия
6
Штутгарт
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Штутгарт
1
Боруссия
2
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
0
Штутгарт
0
30.03.2012 30 марта 2012 пт 21:30
Боруссия
4 : 4
Штутгарт
30.03.2012 30 марта 2012 пт 21:30
Боруссия
4
Штутгарт
4
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Штутгарт
1 : 1
Боруссия
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Штутгарт
1
Боруссия
1
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:30
Штутгарт
4 : 1
Боруссия
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:30
Штутгарт
4
Боруссия
1
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1
Штутгарт
1

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Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
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Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
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«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
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Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09