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Штутгарт VS Боруссия
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Штутгарт - Боруссия: 20 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:4
Штутгарт - Боруссия: 20 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 3
Ройс 23
Алькасер 25
Филипп 85
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
20 окт. 2018, 16:30 МСК
20.10.2018, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Штутгарт
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
2
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
7
Маффео
Пабло Маффео
90
21
Павар
Бенжамен Павар
90
8
Кастро
Гонсало Кастро
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
17
Томми
Эрик Томми
90
6
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
27
Гомес
Марио Гомес
90
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
90
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
32
Бек
Андреас Бек
-
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
-
31
Озкан
Беркай Озкан
-
19
Аколо
Чадрак Аколо
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
11
Ройс
Марко Ройс
23'
23'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
3'
3'
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
25'
25'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
85'
-
События
Матч окончен 0:4
85'
ГОЛ! 0:4
Максимилиан Филипп
25'
ГОЛ! 0:3
Пако Алькасер
23'
ГОЛ! 0:2
Марко Ройс
3'
ГОЛ! 0:1
Джейдон Санчо
Прошлые матчи
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 5
Штутгарт
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1
Штутгарт
5
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Штутгарт
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
3
Штутгарт
1
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Штутгарт
0 : 4
Боруссия
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Штутгарт
0
Боруссия
4
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Боруссия
3
Штутгарт
0
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
22:30
Штутгарт
2 : 1
Боруссия
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
22:30
Штутгарт
2
Боруссия
1
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
16:30
Штутгарт
0 : 3
Боруссия
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
16:30
Штутгарт
0
Боруссия
3
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:30
Боруссия
4 : 1
Штутгарт
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:30
Боруссия
4
Штутгарт
1
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2
Штутгарт
2
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:30
Боруссия
6 : 1
Штутгарт
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:30
Боруссия
6
Штутгарт
1
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Штутгарт
1
Боруссия
2
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
0
Штутгарт
0
30.03.2012
30 марта 2012
пт
21:30
Боруссия
4 : 4
Штутгарт
30.03.2012
30 марта 2012
пт
21:30
Боруссия
4
Штутгарт
4
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Штутгарт
1 : 1
Боруссия
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Штутгарт
1
Боруссия
1
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:30
Штутгарт
4 : 1
Боруссия
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:30
Штутгарт
4
Боруссия
1
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
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Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09