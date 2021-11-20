Боруссия - Штутгарт: 20 ноября 2021 смотреть онлайн

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Боруссия - Штутгарт: 20 ноября 2021 смотреть онлайн

Штутгарт
Штутгарт
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Германия
20 нояб. 2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 5
Штутгарт
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1
Штутгарт
5
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Штутгарт
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Штутгарт
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Штутгарт
0 : 4
Боруссия
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Штутгарт
0
Боруссия
4
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Боруссия
3
Штутгарт
0
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 22:30
Штутгарт
2 : 1
Боруссия
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 22:30
Штутгарт
2
Боруссия
1
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
0 : 3
Боруссия
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
0
Боруссия
3
09.02.2016 09 февр. 2016 вт 22:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
09.02.2016 09 февр. 2016 вт 22:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:30
Боруссия
4 : 1
Штутгарт
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:30
Боруссия
4
Штутгарт
1
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Боруссия
2
Штутгарт
2
29.03.2014 29 марта 2014 сб 17:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
29.03.2014 29 марта 2014 сб 17:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:30
Боруссия
6 : 1
Штутгарт
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:30
Боруссия
6
Штутгарт
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Штутгарт
1
Боруссия
2
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
0
Штутгарт
0
30.03.2012 30 марта 2012 пт 21:30
Боруссия
4 : 4
Штутгарт
30.03.2012 30 марта 2012 пт 21:30
Боруссия
4
Штутгарт
4
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Штутгарт
1 : 1
Боруссия
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Штутгарт
1
Боруссия
1
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:30
Штутгарт
4 : 1
Боруссия
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:30
Штутгарт
4
Боруссия
1

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