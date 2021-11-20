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Боруссия VS Штутгарт
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Боруссия - Штутгарт: 20 ноября 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Штутгарт: 20 ноября 2021 смотреть онлайн
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
20 нояб. 2021, -:- МСК
20.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
16
Каразор
Атакан Каразор
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
8
Кастро
Гонсало Кастро
21
Клемент
Филипп Клемент
20
Ферстер
Филипп Ферстер
30
Массимо
Роберто Массимо
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
35
Камински
Марцин Камински
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
11
Томми
Эрик Томми
-
32
Ахамада
Науиру Ахамада
-
6
Мола
Клинтон Мола
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
18
Аль-Гаддиуи
Хамади Аль-Гаддиуи
-
44
Mohamed Sankoh
Mohamed Sankoh
-
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Прошлые матчи
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 5
Штутгарт
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1
Штутгарт
5
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Штутгарт
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
3
Штутгарт
1
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Штутгарт
0 : 4
Боруссия
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Штутгарт
0
Боруссия
4
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Боруссия
3
Штутгарт
0
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
22:30
Штутгарт
2 : 1
Боруссия
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
22:30
Штутгарт
2
Боруссия
1
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
16:30
Штутгарт
0 : 3
Боруссия
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
16:30
Штутгарт
0
Боруссия
3
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:30
Боруссия
4 : 1
Штутгарт
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:30
Боруссия
4
Штутгарт
1
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2
Штутгарт
2
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
29.03.2014
29 марта 2014
сб
17:30
Штутгарт
2
Боруссия
3
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:30
Боруссия
6 : 1
Штутгарт
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:30
Боруссия
6
Штутгарт
1
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Штутгарт
1 : 2
Боруссия
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Штутгарт
1
Боруссия
2
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
0
Штутгарт
0
30.03.2012
30 марта 2012
пт
21:30
Боруссия
4 : 4
Штутгарт
30.03.2012
30 марта 2012
пт
21:30
Боруссия
4
Штутгарт
4
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Штутгарт
1 : 1
Боруссия
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Штутгарт
1
Боруссия
1
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Боруссия
1
Штутгарт
1
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:30
Штутгарт
1
Боруссия
3
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:30
Штутгарт
4 : 1
Боруссия
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:30
Штутгарт
4
Боруссия
1
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