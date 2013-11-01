Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Папастатопулос 19
Ройс 22
Левандовски 54
Левандовски 56
Левандовски 72
Обамеянг 81
6:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Хагги 13
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
1 нояб. 2013, 22:30 МСК
1.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
71
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
19'
19'
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
22'
22'
59
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
76
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
54'
56'
72'
54', 56', 72'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
81'
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Хагги
Карим Хагги
13'
13'
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Вернер
Тимо Вернер
74
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Максим
Александру Максим
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
85
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
68
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Рауш
Константин Рауш
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Харник
Мартин Харник
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе