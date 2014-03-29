Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 9
Харник 19
2:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 30
Ройс 68
Ройс 82
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
29 марта 2014, 17:30 МСК
29.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
9'
9'
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
60
0
Траоре
Ибрахима Траоре
70
0
Груэсо
Карлос Груэсо
90
0
Харник
Мартин Харник
19'
19'
86
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Максим
Александру Максим
0
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
60
0
Ройс
Марко Ройс
30'
82'
68'
30', 82'
68'
90
0
Хофманн
Йонас Хофманн
76
0
Кирх
Оливер Кирх
61
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Шахин
Нури Шахин
0
Йойич
Милош Йойич
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг