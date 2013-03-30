Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Максим 63
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 29
Левандовски 82
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
89
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Максим
Александру Максим
63'
63'
73
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Хедира
Рани Хедира
0
Македа
Федерико Македа
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
24
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
60
0
Гетце
Марио Гетце
83
0
Левандовски
Роберт Левандовски
82'
82'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
29'
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер