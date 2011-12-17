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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Розенталь 32
1:4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 6
Гюндоган 42
Гросскройц 59
Левандовски 67
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
17 дек. 2011, 17:30 МСК
17.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Ферати
Бег Ферати
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Путило
Антон Путило
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
32'
32'
70
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
80
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Абдессадки
Ясин Абдессадки
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
61
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
70
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
59'
59'
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
42'
42'
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
6'
67'
6', 67'
84
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Лев
Крис Лев
0
Да Силва
Антонио Да Силва
0
Перишич
Иван Перишич
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Барриос
Лукас Барриос