Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Блащиковски 26
Кагава 77
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Зидан 74
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2012, 20:30 МСК
3.03.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
77'
77'
79
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
26'
26'
72
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Да Силва
Антонио Да Силва
0
Перишич
Иван Перишич
0
Барриос
Лукас Барриос
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
59
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Полански
Юджен Полански
59
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
74'
74'
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
80
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Малли
Юнус Малли
0
Салаи
Адам Салаи
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Уджа
Энтони Уджа