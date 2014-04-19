Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Йойич 6
Левандовски 18
Пищек 56
Ройс 79
4:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Оказаки 14
Оказаки 53
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
19 апр. 2014, 16:30 МСК
19.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
20
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
56'
56'
90
18
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
80
0
Ройс
Марко Ройс
79'
79'
84
14
Йойич
Милош Йойич
6'
6'
81
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
18'
18'
90
Запасные
33
Аломерович
Златан Аломерович
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
24
Сарр
Мариан Сарр
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
7
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
16
Белл
Штефан Белл
46
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
46
0
Малли
Юнус Малли
76
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
53'
14'
53', 14'
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Свенссон
Бо Свенссон
19
Сото
Элкин Сото
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер