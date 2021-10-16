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Боруссия VS Майнц
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Боруссия - Майнц: 16 октября 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Майнц: 16 октября 2021 смотреть онлайн
Майнц
Майнц
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
16 окт. 2021, -:- МСК
16.10.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Майнц
мин
37
Дамен
Финн Дамен
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
16
Белл
Штефан Белл
19
Ниахате
Мусса Ниахате
18
Бросински
Даниель Бросински
22
Да Коста
Данни Да Коста
31
Кор
Доминик Кор
35
Баррейро
Леандро Баррейро
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
7
Квайсон
Робин Квайсон
21
Онисиво
Карим Онисиво
Запасные
42
Хак
Александер Хак
-
23
Мвене
Филипп Мвене
-
6
Латца
Данни Латца
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
-
9
Глатцель
Роберт Глатцель
-
33
Omer Hanin
Omer Hanin
-
Главный тренер
Бо Свенссон
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
Майнц
1 : 3
Боруссия
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
Майнц
1
Боруссия
3
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
1
Майнц
1
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Боруссия
0 : 2
Майнц
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Боруссия
0
Майнц
2
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0
Боруссия
4
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Майнц
1
Боруссия
2
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Боруссия
1
Майнц
2
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
Майнц
0
Боруссия
2
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
19:30
Майнц
1 : 1
Боруссия
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
19:30
Майнц
1
Боруссия
1
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Боруссия
2
Майнц
1
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Боруссия
2
Майнц
0
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Майнц
0
Боруссия
2
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Боруссия
4
Майнц
2
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Майнц
2
Боруссия
0
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
Боруссия
4
Майнц
2
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
Майнц
1
Боруссия
3
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
2
Майнц
0
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1
Боруссия
2
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
1
Боруссия
2
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Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
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#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
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#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
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вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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