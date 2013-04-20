Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 2
Левандовски 86
2:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
20 апр. 2013, 16:30 МСК
20.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
2'
2'
85
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
73
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
61
0
Левандовски
Роберт Левандовски
86'
86'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
81
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Малли
Юнус Малли
90
0
Риссе
Марсель Риссе
56
0
Паркер
Шоун Паркер
69
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Диас
Жуниор Диас
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Салаи
Адам Салаи