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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Калиджиури 4
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 11
Левандовски 43
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
24 нояб. 2012, 17:30 МСК
24.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
63
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
4'
4'
46
0
Мюллер
Николай Мюллер
85
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Диас
Жуниор Диас
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Полански
Юджен Полански
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Класнич
Иван Класнич
0
Рукавица
Никита Рукавица
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
34
0
Гетце
Марио Гетце
82
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
73
0
Левандовски
Роберт Левандовски
11'
43'
11', 43'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер