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Боруссия VS Майнц
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Боруссия - Майнц: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 17
Санчо 24
2:1
Боруссия - Майнц: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 83
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
13 апр. 2019, 19:30 МСК
13.04.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
17'
24'
17', 24'
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
9
Алькасер
Пако Алькасер
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-
Майнц
мин
22
Мюллер
Флориан Мюллер
90
2
Донати
Джулио Донати
90
3
Мартин
Аарон Мартин
90
42
Хак
Александер Хак
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
9
Матета
Жан-Филипп Матета
90
Запасные
27
Центнер
Робин Центнер
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
16
Белл
Штефан Белл
-
7
Квайсон
Робин Квайсон
83'
-
10
Максим
Александру Максим
-
34
Баку
Боте Баку
-
20
Уджа
Энтони Уджа
-
События
Матч окончен 2:1
83'
ГОЛ! 2:1
Робин Квайсон
42'
Желтая карточка
Жан-Филипп Матета
ГОЛ! 2:0
Джейдон Санчо
24'
ГОЛ! 1:0
Джейдон Санчо
17'
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
1
Майнц
1
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Боруссия
0 : 2
Майнц
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Боруссия
0
Майнц
2
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0
Боруссия
4
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Майнц
1
Боруссия
2
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Боруссия
1
Майнц
2
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
Майнц
0
Боруссия
2
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
19:30
Майнц
1 : 1
Боруссия
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
19:30
Майнц
1
Боруссия
1
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Боруссия
2
Майнц
1
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Боруссия
2
Майнц
0
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Майнц
0
Боруссия
2
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Боруссия
4
Майнц
2
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Майнц
2
Боруссия
0
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
Боруссия
4
Майнц
2
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
Майнц
1
Боруссия
3
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
2
Майнц
0
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1
Боруссия
2
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2
Майнц
1
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
1
Боруссия
2
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
Боруссия
1
Майнц
1
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Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34