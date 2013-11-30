Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 74
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 70
Левандовски 78
Левандовски 90
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
30 нояб. 2013, 17:30 МСК
30.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
63
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
46
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
89
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
74'
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
32
0
Ройс
Марко Ройс
46
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
46
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90'
78'
90'
78'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
70'
70'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Шахин
Нури Шахин
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер