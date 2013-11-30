Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 74
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 70
Левандовски 78
Левандовски 90
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
30 нояб. 2013, 17:30 МСК
30.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
63
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
46
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
89
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
74'
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
32
0
Ройс
Марко Ройс
46
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
46
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90'
78'
90'
78'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
70'
70'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Шахин
Нури Шахин
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер