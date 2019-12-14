Матч завершен
Майнц
Майнц
0:4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 32
Санчо 66
Азар 69
Шульц 84
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
14 дек. 2019, 17:30 МСК
14.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
9
Матета
Жан-Филипп Матета
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
11
Ройс
Марко Ройс
32'
32'
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
14
Шульц
Нико Шульц
84'
84'
90
23
Азар
Торган Азар
69'
69'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
66'
66'
90
Запасные
40
Эльшлегель
Эрик Эльшлегель
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
9
Алькасер
Пако Алькасер