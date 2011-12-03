Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 72
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 40
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
3 дек. 2011, 17:30 МСК
3.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
72'
72'
90
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
84
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Леки
Мэтью Леки
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
86
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
77
0
Кагава
Синдзи Кагава
77
0
Левандовски
Роберт Левандовски
40'
40'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Лев
Крис Лев
0
Да Силва
Антонио Да Силва
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Перишич
Иван Перишич
0
Барриос
Лукас Барриос