Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 58
Ройс 58
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
19 окт. 2019, 19:30 МСК
19.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
11
Ройс
Марко Ройс
58'
58'
58', 58'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
14
Шульц
Нико Шульц
90
23
Азар
Торган Азар
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
18
Балерди
Леонардо Балерди
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
8
Закария
Денис Закария
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
31
Грюн
Макс Грюн
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
7
Херрманн
Патрик Херрманн
23
Хофманн
Йонас Хофманн
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
44
Charalambos Makridis
Charalambos Makridis