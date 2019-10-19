Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 58
Ройс 58
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
19 окт. 2019, 19:30 МСК
19.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
11
Ройс
Марко Ройс
58'
58'
58', 58'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
14
Шульц
Нико Шульц
90
23
Азар
Торган Азар
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
18
Балерди
Леонардо Балерди
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
8
Закария
Денис Закария
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
31
Грюн
Макс Грюн
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
7
Херрманн
Патрик Херрманн
23
Хофманн
Йонас Хофманн
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
44
Charalambos Makridis
Charalambos Makridis