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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 50
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Азар 8
Хакими 71
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
7 марта 2020, 20:30 МСК
7.03.2020, 20:30 МСК
суббота
Саша Штегеманн
Саша Штегеманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
13
Штиндль
Ларс Штиндль
50'
50'
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
77
23
Хофманн
Йонас Хофманн
65
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
8
Закария
Денис Закария
36
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
24
Янчке
Тони Янчке
5
Штробль
Тобиас Штробль
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
7
Херрманн
Патрик Херрманн
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
10
Тюрам
Маркус Тюрам
Боруссия
мин
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
27
Джан
Эмре Джан
90
10
Азар
Торган Азар
8'
8'
83
10
Брандт
Юлиан Брандт
66
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
32
Хакими
Ашраф Хакими
71'
71'
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
16
Шульц
Нико Шульц
19
Дауд
Махмуд Дауд
7
Санчо
Джейдон Санчо
32
Рейна
Джованни Рейна