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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Йойич 77
1:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 31
Крузе 40
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
15 марта 2014, 17:30 МСК
15.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
67
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
63
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Хофманн
Йонас Хофманн
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
82
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Йойич
Милош Йойич
77'
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Дукщ
Марвин Дукщ
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
79
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
31'
31'
89
0
Крузе
Макс Крузе
40'
40'
75
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота