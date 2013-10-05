Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Крузе 81
Раффаэл 86
2:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
56
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
82
0
Херрманн
Патрик Херрманн
77
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Раффаэл
Раффаэл
86'
86'
90
0
Крузе
Макс Крузе
81'
81'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Корб
Юлиан Корб
0
Крамер
Кристоф Крамер
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
89
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
77
0
Бендер
Свен Бендер
72
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Дукщ
Марвин Дукщ