Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 66
Кубок Германии, 1/4 финала

Кубок Германии,

1/4 финала

Германия
2 марта 2021, 22:45 МСК
2.03.2021, 22:45 МСК
вторник
Cтадион Боруссия-Парк
Боруссия-Парк
Менхенгладбах
События
Составы
Боруссия
мин
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
89
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
89
30
Эльведи
Нико Эльведи
89
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
89
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
89
13
Штиндль
Ларс Штиндль
76
6
Крамер
Кристоф Крамер
76
23
Хофманн
Йонас Хофманн
68
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
89
14
Плеа
Алассан Плеа
89
10
Тюрам
Маркус Тюрам
76
Запасные
1
Зоммер
Янн Зоммер
17
Вендт
Оскар Вендт
15
Байер
Луис Байер
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
19
Лазаро
Валентино Лазаро
8
Закария
Денис Закария
11
Вольф
Ханнес Вольф
36
Эмболо
Брель Эмболо
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
89
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
89
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
5
2
Морей
Матеу Морей
89
11
Ройс
Марко Ройс
89
6
Делэни
Томас Делэни
89
23
Джан
Эмре Джан
89
8
Дауд
Махмуд Дауд
89
7
Санчо
Джейдон Санчо
66'
66'
68
22
Беллингем
Джуд Беллингем
90
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
89
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
24
Менье
Тома Менье
5
Загаду
Дан-Аксель Загаду
14
Шульц
Нико Шульц
10
Азар
Торган Азар
32
Рейна
Джованни Рейна
20
Рейньер
Рейньер
19
Брандт
Юлиан Брандт
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко